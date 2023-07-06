В Белом доме нашли кокаин. Это конец Байдена, кто еще пробовал наркотики? Многие президенты США и лидеры других стран не скрывали, что пробовали запрещенные препараты

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

В Белом доме нашли неизвестный белый порошок. После экспертизы выяснилось, что им оказался кокаин. Незадолго до этого в резиденции президента США Джо Байдена присутствовал его сын Хантер, который ранее открыто говорил о зависимости от этого вида наркотика. Как скандал с запрещенным веществом повлияет на переизбрание главы Штатов и кто еще из мировых политиков употреблял наркотики — в материале NEWS.ru.

Как в Белом доме нашли белый порошок

В воскресенье, 2 июня, во время планового осмотра Белого дома сотрудники службы безопасности обнаружили подозрительный белый порошок. После чего было принято решение эвакуировать всех из здания.

Лабораторный анализ вещества показал, что это кокаин. По данным СМИ, пакетик нашли в западном крыле резиденции. В этой части здания находятся кабинеты президента, вице-президента, пресс-секретаря, руководителя аппарата Белого дома и других высокопоставленных чиновников.

Один из сотрудников правоохранительных органов в разговоре с BBC уточнил, что вещество, предположительно, нашли в камере хранения, где сотрудники Белого дома и туристы обычно оставляют мобильные телефоны

Американские службы безопасности пообещали провести тщательное расследование и выяснить, кому принадлежит кокаин.

Кто употреблял наркотики в семье Байдена

Как пишут американские СМИ, кокаин мог принести в Белый дом Хантер, сын Байдена. Он посещал резиденцию в пятницу до отъезда в Кэмп-Дэвид с отцом на праздничные дни.

На днях иностранные таблоиды опубликовали фотографии Хантера, на которых видно, что он принимает запрещенные препараты за рулем спорткара. На другом снимке, попавшем в СМИ, Байден-младший показывает приборную панель автомобиля — он едет на скорости 280 км/ч.

Проблемы с наркотиками были не только у сына главы США. Младший брат Байдена Фрэнк признавался, что употреблял психоделические вещества, чтобы избавиться от алкогольной зависимости.

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден, первая леди доктор Джилл Байден, Хантер Байден и Бо Байден

Как скандал с белым порошком отразится на президентских выборах в США

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал NEWS.ru, что история с порошком уменьшает и «без того небольшие шансы» Байдена на переизбрание.

«На сегодняшний день, я бы сказал, даже не стоит вопрос о том, может ли Байден победить на всеобщих выборах. На мой взгляд, более актуальна проблема его выдвижения кандидатом от Демократической партии», — отмечает эксперт.

Кто из американских президентов пробовал наркотики

Многие бывшие президенты США не скрывали, что употребляли запрещенные препараты. Билл Клинтон рассказывал, что в 20 лет попробовал курить «травку». Другой бывший американский президент Барак Обама не отрицал, что в юности часто «обращался к травке и выпивке».

Фото: Bruce Cotler/Global Look Press Барак Обама

Американская писательница Китти Келли отмечала в своей книге, что в юности Джордж Буш пробовал кокаин. После ее публикации представители бывшего американского президента заявили — он не употреблял запрещенных веществ уже 25 лет (на тот момент к 2004 году. — NEWS.ru).

Кто еще из политиков употреблял наркотики

Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признавался, что ранее употреблял наркотики. Он рассказывал в 2007 году, что в студенческие годы один раз попробовал кокаин на вечеринке и марихуану.

«Сейчас трава другая — слишком сильная. Я стал более строгим в этом плане и не хочу, чтобы мои дети принимали наркотики», — говорил Джонсон.

Во время премьерского срока Бориса в Вестминстерском дворце не раз находили запрещенные препараты, в том числе и в туалете возле его офиса. Кому они принадлежали на самом деле, неизвестно.

Фото: Ruslan Kaniukaukrinform/Global Look Press Борис Джонсон

Джастин Трюдо

В употреблении запрещенных веществ также признавался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Именно он легализовал марихуану во всей Канаде в 2018 году.

Саддам Хусейн

Бывший глава протокольной службы иракского руководства Иссам Рашид Валид рассказал в интервью 2004 года, что Саддам Хусейн часто находился в измененном состоянии из-за действия наркотиков. По его словам, сначала бывший иракский диктатор курил марихуану, а с 1979 года начал употреблять героин.

Валид утверждает, что в момент принятия решения о нападении на Кувейт в 1990 году Хусейн, скорее всего, находился под воздействием наркотиков. Экс-глава протокола описал многие эпизоды с участием Саддама в своей книге.

Кто из российских политиков пробовал наркотики

Российские политики редко публично рассказывают о своем опыте употребления наркотиков. Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался на парламентских слушаниях в 2019 году, что пробовал запрещенные вещества.

«Чего-то попробовал, что-то кислое. Выплюнул — и все. Я не приучился. А вдруг другому понравится? Такого допускать нельзя», — заявил тогда Жириновский, призвав бороться с распространением наркотиков и высылать наркодилеров в отдаленные регионы страны.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Владимир Жириновский

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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