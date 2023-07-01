«Не протянет»: экс-советник Пентагона предрек Байдену скорый конец Американский полковник Макгрегор: Байден не протянет до конца 2023 года

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден не протянет до конца текущего года. Хозяин Белого дома сейчас находится на пределе своих возможностей, отметил он в интервью журналистке Натали Брунелл.

Мне трудно поверить, что старина Байден дотянет до конца года. Очевидно, что он просто картонная фигура. Другие люди суют ему бумажки со словами. Он сам на пределе своих возможностей, — сказал полковник.

При этом, считает Макгрегор, вице-президент Камала Харрис не сможет заменить Байдена. По его словам, трудно найти человека, который бы поверил, что Харрис понимает, что делает. США окажутся в вакууме власти, считает он.

Байдену в прошлом году исполнилось 80 лет, он стал самым пожилым президентом США в истории. Его возраст и возможные проблемы со здоровьем оппоненты хозяина Белого дома называют причиной того, что он постоянно оказывается в курьезных ситуациях.

Ранее сообщалось, что Джо Байден ушел с интервью в прямом эфире, не дав ведущей закончить выпуск новостей. Глава американской администрации, после того как он дал интервью телеканалу MSNBC, пожал руку ведущей, поднялся со стула и быстрым шагом направился к выходу из студии. Американские читатели портала Townhall предположили, что Байдену срочно потребовалось в уборную.