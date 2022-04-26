В Белом доме испугались возвращения Трампа в Twitter CNBC: в Белом доме испугались возвращения Трампа в Twitter

В администрации президента США Джо Байдена опасаются, что приобретение социальной сети Twitter Илоном Маском может повлечь за собой возвращение республиканца Дональда Трампа, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Отмечается, что в Белом доме допускают всплеск дезинформации, которая может отрицательно сказаться на позициях Демократической партии в преддверии намеченных на текущий год промежуточных выборов в Конгресс США.

Советники Байдена также полагают, что возвращение Трампа в Twitter может отрицательно повлиять на предстоящие президентские выборы в 2024 году. Несмотря на это бывший президент США Дональд Трамп заявил о своём отказе возвращаться в Twitter после объявления о покупке социальной сети основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Политик отметил, что планирует остаться в созданной под его патронажем соцсети TRUTH. Несмотря на это, он положительно высказался о покупке социальной сети предпринимателем.

Илон Маск купит компанию Twitter за $44 млрд. О заключении сделки ранее стало известно из пресс-релиза компании, который распространил в понедельник портал PR Newswire. После завершения сделки компания станет непубличной. Стоимость одной акции при этом составила $54,2. Там также добавляется, что по завершении сделки новый владелец сделает компанию непубличной.