В Баку заявили о готовности к встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Баку готов к встрече глав МИД Азербайджана и Армении в рамках Дипломатического форума в Анталье, заявил помощник азербайджанского президента, руководитель отдела по внешнеполитическим вопросам президентской администрации Хикмет Гаджиев. По его словам, переговоры состоятся в случае доброй воли и намерения Еревана, сообщает РИА Новости.

Азербайджан готов к этой встрече. При доброй воле и намерении Армении эта встреча может быть реализована, — сказал Гаджиев в кулуарах Дипломатического форума.

Ранее МИД Азербайджана направил в Ереван предложение по нормализации отношений. Документ состоит из пяти пунктов, в котором сформулированы основные принципы. Азербайджанская сторона готова к миру, несмотря на все трудности и проблемы прошлого.

11 марта замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов заявил, что Баку готов начать процесс делимитации границ с Арменией без каких-либо условий. Он подчеркнул, что всё зависит от политической воли властей Армении.

Халафов отметил, что Баку выcтупает за открытие коммуникаций и полную реализацию трёхсторонних заявлений. Если этого не произойдёт, будут задержки в нормализации отнoшений, добавил он.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября.