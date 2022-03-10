МИД Азербайджана направил в Ереван предложение по нормализации отношений

В МИД Азербайджана сообщили, что Баку направил в Ереван предложение по нормализации отношений. Документ состоит из пяти пунктов, сообщил Anadolu глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Это документ на одну страницу. Выявлены и сформулированы основные принципы, — сказал Байрамов.

В Баку полагают , что это хорошая возможность нормализовать отношения между двумя странами. Отмечается, что азербайджанская сторона готова к миру, несмотря на все трудности и проблемы прошлого.

11 марта помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Еревану необходимо принять решение по мирному соглашению с Баку, однако сигналов об этом пока не поступало. В Азербайджане ждут ответ на предложения. Он также добавил, что Азербайджан всегда открыт для контактов и переговоров.

Ранее замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов заявил, что Азербайджан готов начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий. Он подчеркнул, что всё зависит от политической воли властей Армении. Он отметил, что Баку выcтупает за открытие коммуникаций, полную реализацию трёхсторонних заявлений. Если этого не произойдёт, будут задержки в нормализации отнoшений, считает он.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября.