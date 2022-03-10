Баку заявил, что готов начать процесс делимитации границ с Арменией

Азербайджан готов начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий, заявил замглавы МИД республики Халаф Халафов, слова которого приводит Sputnik Азербайджан. Он подчеркнул, что всё зависит от политической воли властей Армении.

Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий. Если они проявят политическую волю, мы готовы закрыть страницу истории конфликта. От этого зависит и заключение мирного договора в будущем, — сказал Халафов.

Он также отметил, что Баку выcтупает за открытие коммуникаций, полную реализацию трёхсторонних заявлений. Если этого не произойдёт, будут задержки в нормализации отнoшений, считает он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейший запуск процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. По его словам, это сугубо двусторонний вопрос, он не относится к Карабаху и проблемам региона.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября.