В Баку сочли странным заявление МИД Индии о ситуации на границе с Арменией

https://static.news.ru/photo/0e1eca66-b95b-11eb-82de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД Азербайджана прокомментировал недавнее заявление официального представителя Министерства иностранных дел Индии о последних событиях на армяно-азербайджанской границе. В Баку его восприняли критично и назвали странным.

Очень странно, что МИД Индии, который последние 30 лет не призывал к выводу армянских оккупационных сил с территории Азербайджана, сейчас говорит об отводе войск. Понятно, что это последнее заявление было сделано без тщательного исследования различных аспектов вопроса, — заявила NEWS.ru официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она напомнила, что Азербайджан всегда призывал и призывает к суверенитету, территориальной целостности и нерушимости своих международно признанных границ.

Мы считаем, что взаимное уважение и строгое соблюдение этих принципов — единственный способ разрешить любой спор и установить добрососедские отношения в полном смысле этого слова. Также должна отметить, что как нынешний председатель Движения неприсоединения Азербайджан определил продвижение принципов Бандунга в качестве одного из приоритетов своего председательства. Эти принципы способствуют развитию справедливости и равенства в международных отношениях и обеспечивают соблюдение норм и принципов международного права. Любая попытка нанести ущерб единству в Движении неприсоединения недопустима, — добавила Абдуллаева.

В сентябре прошлого года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.

Россия предложила Армении и Азербайджану содействие в вопросах делимитации и демаркации границы. Данную информацию в ходе пресс-конференции 17 мая огласил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.