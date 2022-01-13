В Баку назвали сроки завершения строительства трассы до границы с Россией

К началу 2023 года ожидается завершение строительства трассы Баку — Губа — граница России, сообщил Sputnik Азербайджан представитель госагентства «Автомобильные дороги Азербайджана» Анар Наджафли. По всей дороге установят семь турникетов, через которые можно будет оплатить проезд. Стоимость поездки из Баку до границы РФ пока не определена. Возведение данного участка международного транспортного коридора Север — Юг началось в 2018-м.

Стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд азербайджанских манатов (примерно 53 млрд рублей). По словам Наджафли, после запуска дороги в эксплуатацию расстояние от Баку до границы с Россией сократится с 208 до 192 километров.

Строительство новой магистрали не только улучшит транспортное обслуживание, но и придаст дополнительный импульс развитию туризма в регионе, создаст условия для увеличения доходов населения, развития транспортной инфраструктуры страны, а также создания новых рабочих мест.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что на Южном Кавказе сложилась уникальная возможность в транспортно-логистической сфере. По его словам, ведётся активная работа в этом направлении.