«Уникальная возможность»: Оверчук о транспортной сфере на Южном Кавказе

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что на Южном Кавказе в настоящее время сложилась уникальная возможность в транспортно-логистической сфере. По его словам, на настоящий момент ведётся активная работа в этом направлении, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В контексте последних событий, в регионе Южного Кавказа складывается уникальная возможность в транспортно-логистической сфере. Мы сейчас активно работаем в этом направлении, — сказал Оверчук на конференции «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских экономических отношений» в Баку.

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев также отметил работу трёхсторонней рабочей группы по Карабаху, подчеркнув «конструктивную позицию» Азербайджана в данном вопросе. Кроме того, он коснулся вопроса правового режима Зангезурского и Лачинского коридоров.

Зангезурский коридор должен функционировать также, как и Лачинский коридор. Сегодня в Лачинском коридоре нет никаких таможенных пунктов. Если же на Зангезурском коридоре будут установлены таможенные пункты, то аналогичные пункты будут и в Лачинском коридоре, — сказал Мустафаев.

Также были обсуждены торгово-экономические отношения между странами. Оверчук подчеркнул, что между Азербайджаном и Россией существует большой потенциал развития отношений в области модернизации железных дорог, создания высокотехнологичных предприятий, возобновляемой энергетики и логистики.

Оверчук также отметил рост импорта азербайджанской продукции Россией. По его словам, Москва заинтересованы в ведении бизнеса в Азербайджане.

Сейчас перед нами открылись новые возможности — связать Север — Юг, Запад — Восток. От этого может выиграть весь ЕАЭС, — заявил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку подтвердили договорённость о строительстве железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз. По его словам, такое решение было принято в ходе встреч трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров. Пашинян отметил, что функционировать транспортная артерия будет в строгом соответствии с международными пограничными и таможенными правилами в условиях суверенитета и правомочия стран.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.