МИД Азербайджана: несправедливые обвинения Пелоси в адрес Баку неприемлемы

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Нэнси Пелоси

МИД Азербайджана назвал обвинения спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в адрес Баку безосновательными, несправедливыми и неприемлемыми. Во время визита в Ереван она заявила, что «смертоносные атаки» азербайджанских военных являются «нападением» на суверенитет Армении. В ведомстве отметили, что подобные заявления служат еще большему нагнетанию напряженности в регионе, передает Telegram-канал «Sputnik Зарубежье».

Безосновательные и несправедливые обвинения Нэнси Пелоси в адрес Баку неприемлемы. Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию напряженности, — говорится в сообщении МИД.

Ранее Пелоси осудила действия Баку в отношении Еревана на армяно-азербайджанской границе. Она отметила, что Вашингтон продолжает следить за событиями и стремится к долгосрочному решению конфликта дипломатическим путем. Кроме того, США «готовы услышать» потребности Еревана в оборонной сфере, добавила Пелоси.

17 сентября Пелоси вместе с делегацией прибыла в Ереван. Во время визита запланированы встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, возложение венка к мемориалу жертв геноцида армян и выступление в Центре искусств Гафесчян. В Ереване она пробудет до 19 сентября.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.