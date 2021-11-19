Два человека подорвались на мине в Азербайджане

Сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Вагиф Бабаев и прапорщик Государственной пограничной службы (ГПС) Ренат Агабабаев подорвались на противотанковой мине в Зангиланском районе Азербайджана. Они получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Инцидент произошёл 19 ноября. По факту случившегося Губадлинская прокуратура проводит расследование, сообщает Sputnik Азербайджан.

Агабабаев и Бабаев были командированы в Зангиланский район для поиска неразорвавшихся боеприпасов. Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и провели ряд других процессуальных действий.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ, что Ереван готов завершить передачу Баку оставшихся карт минных полей и расценивает это как гуманитарную акцию. Взамен Азербайджан должен вернуть всех военнопленных и удерживаемых лиц.

Ранее посольство Азербайджанской Республики в РФ сообщило, что боестолкновения, произошедшие 16 ноября 2021 года в Карабахе, не носят характер спонтанного инцидента, ответственность за них лежит на военно-политическом руководстве Армении. В диппредставительстве отметили, что международное сообщество должно призвать Армению соблюдать достигнутые ранее договорённости и обязать предпринять шаги для установления двусторонних межгосударственных отношений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.