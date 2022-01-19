В АТОР уточнили правила въезда в Египет для россиян

Общие правила въезда российских туристов в Египет не меняются, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Для посещения этой страны по-прежнему необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, или сертификат о вакцинации «Спутником V». Выборочному тестированию в аэропорту могут подвергнуть лишь пассажиров с сомнительными справками.

Правила въезда в Египет остаются прежними. Все без исключения граждане в возрасте от 12 лет обязаны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Срок действия справки не должен превышать 72 часа с момента забора биоматериала и до момента въезда в страну, — говорится в сообщении.

Кроме того, прошедшим полный курс вакцинации (из российских вакцин в Египте признается только «Спутник V») требуется прививочный сертификат на английском языке. С момента завершения иммунизации до въезда в Египет должно пройти не менее 14 дней.

В Ассоциации уточнили, что ранее появившаяся информация об обязательном введении ПЦР-тестов по прибытии в страну могла быть ошибочно получена в результате неверного перевода циркуляра Минздрава Египта. На самом деле, как отмечают в АТОР, в документе сказано, что процедура дополнительного тестирования может быть применена, если у проверяющих работников санитарной службы в аэропортах возникнут сомнения в подлинности предоставленных документов.

Об этом же заявили и в Минздраве Египта. Правда, не уточнили, по каким именно критериям определяется «несоответствие» документа. Отмечается, что для курортных аэропортов Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Хургада, Таба, Луксор и Асуан действуют более мягкие правила.

Ранее сообщалось, что Египет на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» с 22 января начнёт тестировать всех прибывающих в страну туристов. При этом ряд деталей новых правил был непонятен туроператорам.