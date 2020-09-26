В Аргентине в грузовике с курятиной нашли почти десять тонн марихуаны

Почти десять тонн марихуаны обнаружили правоохранители Аргентины в грузовике, перевозившем курятину. Агенты Национальной жандармерии решили проверить груз из-за характерного поведения поисковой собаки.
Изначально машина-рефрижератор была остановлена для проверки документов у водителя в рамках плановой акции на платной дороге, расположенной в северо-восточной провинции Мисьонес,
По данным агентства, получив соответствующее согласование от федеральной прокуратуры города Посадас, жандармы решили обыскать грузовик изнутри. Внутри были найдены 487 пакетов, упакованных в чёрные мешки. От них исходил сильный запах, напоминающий марихуану.
Правоохранители задержали водителя и пассажира грузовика, оба оказались гражданами Бразилии. Впоследствии, уже на базе жандармерии, изъятые наркотики взвесили. В пакетах оказалось чуть более 9,7 тысячи килограммов.
Ранее NEWS.ru писал, что у сотрудника следственного изолятора в Якутске изъяли наркотики на 30 млн рублей.
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