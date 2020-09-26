В Аргентине в грузовике с курятиной нашли почти десять тонн марихуаны

https://static.news.ru/photo/ff7fa3fe-00d7-11eb-9507-fa163e074e61_660.jpg Фото: prensagendarmeria.gob.ar

Почти десять тонн марихуаны обнаружили правоохранители Аргентины в грузовике, перевозившем курятину. Агенты Национальной жандармерии решили проверить груз из-за характерного поведения поисковой собаки.

Изначально машина-рефрижератор была остановлена для проверки документов у водителя в рамках плановой акции на платной дороге, расположенной в северо-восточной провинции Мисьонес, передаёт Telam со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, получив соответствующее согласование от федеральной прокуратуры города Посадас, жандармы решили обыскать грузовик изнутри. Внутри были найдены 487 пакетов, упакованных в чёрные мешки. От них исходил сильный запах, напоминающий марихуану.

Правоохранители задержали водителя и пассажира грузовика, оба оказались гражданами Бразилии. Впоследствии, уже на базе жандармерии, изъятые наркотики взвесили. В пакетах оказалось чуть более 9,7 тысячи килограммов.

Ранее NEWS.ru писал, что у сотрудника следственного изолятора в Якутске изъяли наркотики на 30 млн рублей.