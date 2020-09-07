Наркотики на 30 млн рублей изъяли у сотрудника СИЗО в Якутске

Уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) возбуждено в отношении младшего инспектора отделы охраны СИЗО-1 в Якутске, у которого были обнаружены запрещённые вещества на общую сумму в 30 млн рублей.
Наркотики подозреваемый хранил в своём гараже. Они были изъяты в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. В руки сотрудников правоохранительных органов попали 636 шприцев и 237 картриджей, наполненных растительной жидкостью жёлтого цвета, а также предметы, возможно, предназначенные для расфасовки и сбыта наркотических средств. Общий вес изъятых наркотиков составил около четырёх килограммов,
В управлении ФСБ по региону уточнили, что изъятое у сотрудника СИЗО вещество является марихуаной и гашишным маслом,
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. У следствия также есть данные о причастности к преступлению других лиц.
Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге пресекли контрабанду крупной партии кокаина. Наркотик был обнаружен на судне, прибывшем из Бельгии. На его борту находились 50 большегрузных автомобилей, в одном из которых и находился запрещённый груз.
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