Наркотики на 30 млн рублей изъяли у сотрудника СИЗО в Якутске

https://static.news.ru/photo/fb5edd78-f19e-11ea-8e44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) возбуждено в отношении младшего инспектора отделы охраны СИЗО-1 в Якутске, у которого были обнаружены запрещённые вещества на общую сумму в 30 млн рублей.

Наркотики подозреваемый хранил в своём гараже. Они были изъяты в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. В руки сотрудников правоохранительных органов попали 636 шприцев и 237 картриджей, наполненных растительной жидкостью жёлтого цвета, а также предметы, возможно, предназначенные для расфасовки и сбыта наркотических средств. Общий вес изъятых наркотиков составил около четырёх килограммов, сообщается на сайте СКР по Якутии.

В управлении ФСБ по региону уточнили, что изъятое у сотрудника СИЗО вещество является марихуаной и гашишным маслом, передаёт РИА Новости.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. У следствия также есть данные о причастности к преступлению других лиц.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге пресекли контрабанду крупной партии кокаина. Наркотик был обнаружен на судне, прибывшем из Бельгии. На его борту находились 50 большегрузных автомобилей, в одном из которых и находился запрещённый груз.