В Анталье из-за ливней случилось крупнейшее наводнение за 50 лет

Фото: Aydin Cetinkaya/XinHua/Global Look Press

Обрушившиеся на турецкий туристический город Анталья ливни привели к наводнению, какого этот край не видел в течение последних 50 лет. Об этом сообщает местная газета Star. Подчеркивается, что улицы и проспекты города «превратились в озеро». По информации издания, паводковые воды смели припаркованные машины.

Сотни теплиц были затоплены. По мобильным телефонам раздавались предупреждения «не выходите из своих домов», «не выходите на улицу», — отмечается в статье.

О том, что такого бедствия в Анталье не было уже полвека, рассказал мэр района Кумлуджи Мустафа Келеоглу. Он заметил, что вода поднялась внезапно, затопила теплицы и унесла транспорт.

Келеоглу заявил, что администрация приложит все усилия для того, чтобы наводнение не привело к человеческим жертвам. К настоящему моменту погодные условия вынудили местные власти отменить на день обучение в начальных и средних школах районов Кумлуджа и Финике.

В октябре один человек погиб в результате наводнения на греческом острове Крит, сообщали СМИ со ссылкой на местные власти. Причиной катаклизма стали сильные ливни, захлестнувшие остров. Тело 50-летнего мужчины нашли в пригороде Ираклиона.

Дороги в нескольких островных районах в результате «превращались в реки». Поток воды унес около десяти автомобилей.