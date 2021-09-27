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Узбекский пограничник погиб, пытаясь задержать афганских наркоторговцев

15:12, 27 сентября 2021
Узбекский пограничник погиб, пытаясь задержать афганских наркоторговцев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Военнослужащий пограничных войск Узбекистана был застрелен на узбекско-афганской границе вечером 26 сентября. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с избирателями в Намангане.

Как заявил глава республики, военный пытался пресечь проникновение на территорию Узбекистана группы афганских наркоторговцев во главе с наркобароном.

Но наша позиция в вопросе неприкосновенности нашей территории тверда, при необходимости мы будем защищать нашу границу оружием, — приводит слова Мирзиёева Telegram-канал «Нигох».

Президент отметил, что служащий погранвойск героически погиб, исполняя свой долг перед страной.

Ранее сообщалось, что группа беженцев из Афганистана, временно содержащихся на армейской базе США Форт-Блисс в штате Нью-Мексико, напала на американскую военнослужащую. После инцидента на объекте усилили меры безопасности в виде дополнительного патрулирования, освещения и взаимной поддержки.

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