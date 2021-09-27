Узбекский пограничник погиб, пытаясь задержать афганских наркоторговцев

Военнослужащий пограничных войск Узбекистана был застрелен на узбекско-афганской границе вечером 26 сентября. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с избирателями в Намангане.
Как заявил глава республики, военный пытался пресечь проникновение на территорию Узбекистана группы афганских наркоторговцев во главе с наркобароном.
Но наша позиция в вопросе неприкосновенности нашей территории тверда, при необходимости мы будем защищать нашу границу оружием, — приводит слова Мирзиёева Telegram-канал «Нигох».
Президент отметил, что служащий погранвойск героически погиб, исполняя свой долг перед страной.
Ранее сообщалось, что группа беженцев из Афганистана, временно содержащихся на армейской базе США Форт-Блисс в штате Нью-Мексико, напала на американскую военнослужащую. После инцидента на объекте усилили меры безопасности в виде дополнительного патрулирования, освещения и взаимной поддержки.