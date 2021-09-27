Узбекский пограничник погиб, пытаясь задержать афганских наркоторговцев

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Четверо англичан подрались в очереди на АЗС на фоне дефицита бензина. В стране из-за коронавирусных ограничений не хватает водителей большегрузов, которые доставляют топливо. Видео потасовки опубликовало The Sun.

На ролике, первоначально появившемся в Facebook, видно, как двое мужчин сначала эмоционально спорят, затем начинают друг друга толкать. После этого к ним присоединяются стоящие рядом люди и начинается драка. Издание...