Оценён ущерб, нанесённый зданию офиса Зеленского в ходе акции протеста

https://static.news.ru/photo/6e345844-8a3a-11eb-b2d9-96000091f725_660.jpgФото: Кадр из видео/OP_UA/t.me
Зданию офиса президента Украины в Киеве нанесены повреждения в ходе акции протеста. Ущерб оценили в 2 млн гривен ($72 тысячи).
Акция протеста ультраправых в Киеве была проведена 20 марта в поддержку приговорённого к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки запрещённой в России организации «Правый сектор» Сергея Стерненко. В ходе митинга протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание. Одного участника акции задержала полиция.
По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен ($72 тысячи. — NEWS.ru). Накануне все этажи были наполнены дымом, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Владимира Зеленского.
Отмечается, что 21 марта проход к зданию офиса президента перекрыли правоохранители. Полиция ведёт расследование инцидента.
Как писал NEWS.ru, события возле офиса президента Украины полиция Киева квалифицировала как хулиганство. Статья УК страны предусматривает за это лишение свободы на срок до семи лет.