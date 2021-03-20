Оценён ущерб, нанесённый зданию офиса Зеленского в ходе акции протеста

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Министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура рассказал, когда вакцины от коронавируса AstraZeneca и Moderna будут одобрены для применения в стране. По его словам, это может случиться уже в мае.

Не буду предсказывать, но возможно, одобрение будет получено уже в мае, — сказал Тамура в эфире телеканала NHK. Министр также поведал о планах руководства страны сделать более широким проведение ПЦР-тестов...