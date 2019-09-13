Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов о ситуации с Олегом Смоленковым. Он заявил, что у него нет комментариев о предполагаемом шпионе ЦРУ, который работал в администрации главы государства.

Об этом сообщает ТАСС.

Как ранее писал News.ru, ЦРУ США сообщило, что информация об эвакуации американского шпиона из РФ из-за действий президента Дональда Трампа является ложной. По данным ведомства, глава государства каждый день имеет доступ к «деликатной информации» и его ошибка не могла стать причиной операции.

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