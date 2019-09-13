https://static.news.ru/photo/46eeb07a-d543-11e9-80d2-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ушаков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов о ситуации с Олегом Смоленковым. Он заявил, что у него нет комментариев о предполагаемом шпионе ЦРУ, который работал в администрации главы государства.

Об этом сообщает ТАСС .

Как ранее писал News.ru, ЦРУ США сообщило, что информация об эвакуации американского шпиона из РФ из-за действий президента Дональда Трампа является ложной. По данным ведомства, глава государства каждый день имеет доступ к «деликатной информации» и его ошибка не могла стать причиной операции.