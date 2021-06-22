Уроженец Томска выбыл из гонки за пост главы Нью-Йорка
Денис Коробейников
Денис Коробейников
08:58, 23 июня 2021
Виталий ФилипченкоФото: Vitaly For Mayor/facebook.com
Кандидат в мэры Нью-Йорка уроженец Томска Виталий Филипченко выбыл из гонки за кресло градоначальника из-за недействительных подписей. Об этом сообщает РИА Новости.
Я шёл как независимый кандидат. Сначала я собрал необходимое число подписей. Мне прислали письмо о том, что я в бюллетене, всё в порядке. Затем через две недели мне прислали письмо о том, что моё имя перевели на китайский, потому что много китайцев живёт, которые не могут читать по-английски. А ещё через неделю прислали письмо о том, что они пересчитали подписи и некоторые из них оказались недействительными, — пожаловался россиянин журналистам.
Филипченко считает, что всё произошло в рамках закона и нельзя считать это политически мотивированным решением. После отказа россиянин задумался о продолжении политической карьеры, но пока не стал рассказывать о своих планах.
Уроженец Томска переехал в США более 10 лет назад. В Америке он обжился, получил гражданство и занялся бизнесом — у него своя фирма, занимающаяся грузоперевозками.
Ранее в США россиянин Егор Крючков признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада. Из обвинительных материалов следует, что с 16 июля по 22 августа 27-летний Егор Крючков и его сообщники пытались получить работу в компании, чтобы в дальнейшем внедрить в её компьютерную систему вредоносное ПО.
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