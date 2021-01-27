Уровень коррупции в России снизился, а в США достиг рекордного уровня

https://static.news.ru/photo/a76c6e7c-6144-11eb-ad90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неправительственная организация Transparency International, признанная в России иностранным агентом, представила индекс восприятия коррупции за 2020 год. Из отчёта следует, что это негативное явление в РФ незначительно, но всё же уменьшилось.

Российская Федерация поднялась на 129-ю строчку, прибавив два бала по сравнению с 2019 годом, когда занимала 137-е место из 180. Теперь у страны 30 баллов из 100 возможных — столько же, сколько у Азербайджана, Габона, Малави и Мали.

При этом, как заявили составители рейтинга, в 2020 году зафиксирован рекордно высокий уровень взяточничества в США. Соединённые Штаты расположились на 25-й строчке с 67 баллами по сравнению с 23-й позицией и 69 баллами годом ранее. Это наименьшее количество баллов для Америки с 2012 года. До того момента применялась другая, 10-балльная шкала, поэтому сопоставить данные затруднительно.

Лидерами индекса с наименьшим уровнем коррупции традиционно остались Новая Зеландия и Дания с 88 баллами, в 2019 году у них было 87 баллов. В топ-5 также вошли Финляндия, Швейцария, Сингапур и Швеция.

Антилидером рейтинга на 180-м месте оказался Южный Судан. Среди стран с наивысшим уровнем коррупции также указаны Сомали, Сирия, Йемен и Венесуэла.

Как подчеркнули составители списка, в этом году индекс восприятия коррупции выявил мрачную реальность: большинство стран за последнее десятилетие не преуспели в борьбе с коррупцией или добились минимального прогресса. Высокий уровень взяточничества в полной мере способствует кризису демократии.

Кроме того, коррупция ставит под угрозу глобальную борьбу с пандемией коронавируса. Она влияет на все меры противодействия — от взяток за проведение тестов на COVID-19 до общей готовности властей и органов здравоохранения.

Индекс восприятия коррупции составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей о коррупции в государственном секторе, проведённых независимыми организациями. Страны мира ранжируются по шкале от 0 (наивысший уровень восприятия коррупции) до 100 баллов (наименьший уровень).

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