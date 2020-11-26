Уничтоженные из-за COVID-19 норки в Дании «восстали из могил»

https://static.news.ru/photo/4f59c236-3073-11eb-942b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Умерщвлённые из-за коронавируса в Дании норки внезапно стали «подниматься из могил» из-за недостаточной глубины захоронения и образования газов при разложении, сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, тушки уничтоженных норок стали подниматься на поверхность в регионе Западная Ютландия, где были уничтожены миллионы этих зверьков. Власти региона срочно перезахоронили разлагающиеся останки, оказавшиеся на поверхности.

Полиция Западной Ютландии, региона Дании, где были уничтожены миллионы норок, поспешила повторно закопать животных, настаивая на отсутствии риска заражения. Тем временем датчане в социальных сетях назвали норок «зомби» и пошутили, что «скоро об этом будут снимать фильмы», — пишет британское издание.

Власти сообщили, что проблема возникла в некоторых местах захоронений, где норки были закопаны на глубину в 3 фута (чуть более 90 см), и что теперь в ямы будет добавлено больше земли.

Как заявил представитель полиции Томас Кристенсен телеканалу DR, в «восстании норок» отчасти виновата песчаная почва в Западной Ютландии, так как она недостаточно тяжёлая, чтобы удерживать тела норок на глубине.

В связи с разложением образуются газы, из-за которых норки распухают и в худшем случае их туши выталкиваются на поверхность, — отметил он.

Как сообщал NEWS.ru, ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что штамм коронавируса, взятый у заразившихся в Дании норок, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он получил новые свойства.

Между тем жители Дании продолжают протестовать против массового уничтожения норок в стране.

Напомним, датские власти приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения болезни. Таким образом, должно было погибнуть около 17 млн животных. Однако позже правительство извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение. Выяснилось, что у властей не было юридических оснований для такого требования.