Жители Дании вышли на акцию против уничтожения норок

https://static.news.ru/photo/626e10a4-2c25-11eb-a55c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Акция протеста против решения правительства Дании об уничтожении норок из-за распространения коронавируса прошла в городах страны. Жители выехали на тракторах на улицы.

В городе Орхус люди использовали примерно 350 транспортных средств. Ещё 500 тракторов выехали на улицу Лангелиние в порту Копенгагена. Преимущественно на машинах выехали фермеры.

Также к акции присоединились моряки, которые приплыли к порту на рыболовных шхунах, передаёт Ritsaus Buro.

То, что случилось с норками, является нарушением конституции. Если так пойдёт и дальше, то в итоге мы превратимся в какую-нибудь банановую республику. И это одна из причин, почему мы говорим «Хватит!», — рассказала участница демонстрации Малена Снедгорд.

В обоих городах участники акции полностью выполнили предписание полиции и организованно покинули улицы в необходимый момент.

Накануне министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Енсен подал в отставку после резонанса, вызванного распоряжением властей об уничтожении всех норок на территории страны. Чиновник добавил, что он лишился необходимой для продолжения эффективной работы поддержки среди партий в парламенте. Глава правительства Дании Метте Фредериксен ранее сообщила, что в стране выявлена мутировавшая разновидность SARS-CoV-2, передающаяся от норок к человеку. Она отметила, что изменённый вирус менее чувствителен к антителам, которые борются с инфекцией. Таким образом, эффект от вакцин, которые сейчас разрабатываются, может быть нивелирован.

Датские власти приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения болезни. Таким образом, должно было погибнуть около 17 млн животных. Однако позже правительство извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение. Выяснилось, что у властей не было юридических оснований для такого требования.

Накануне Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщило, что все заражённые COVID-19 норки уничтожены. Заболевание распространилось на 1139 норковых фермах страны. Больше остальных это коснулось хозяйств Северной Ютландии. Коронавирусом при этом заразились не только зверьки, но и 200 сотрудников на шести фермах, писал NEWS.ru.