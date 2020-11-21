Биолог назвала пугающие свойства мутировавшего у норок COVID-19

https://static.news.ru/photo/b4a9718a-2c69-11eb-8d65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cold Spring Harbor Laboratory/Keystone Press Agency/Global Look Press

Штамм коронавируса, взятый у заразившихся в Дании норок, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он получил новые свойства. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По её словам, в настоящее время в Дании готовится к публикации соответствующее научное исследование.

Штамм с этими мутациями <...> способен выделять больше вируса. <...> К чему это может привести, если такой вирус начнёт в популяции человека гулять? Будет больше так называемых суперраспространителей, — отметила врач в ходе прямого эфира на YouTube.

Баранова пояснила, что в естественных условиях подобного ещё не наблюдалось. Опасность новой формы коронавируса она видит по итогам эксперимента с нейтрализующими сыворотками, которые брали у переболевших COVID-19 людей. Оказалось, что антитела из этих сывороток практически не нейтрализуют мутировавший вирус.

Это значит, что иммунитет, приобретённый на оригинальный вирус, не защищает от вируса «норочьего», — рассказала биолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая мутация коронавируса не повлияет на эффективность российской вакцины. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, мутаций в S-белке было много, но ни одна из них не закрепилась, кроме исходной. Поэтому изучение новой мутации имеет чисто научный интерес, поскольку на практике она не влияет ни на вакцину, ни на способы лечения от вируса.