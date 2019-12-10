https://static.news.ru/photo/f12ef9b2-1b45-11ea-8ca0-fa163e074e61_660.jpg Мари Фредрикссон Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Шведская певица, солистка популярной группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни.

Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в своём доме из-за давней болезни, — цитирует шведское издание Aftonbladet её менеджера Димберга Йернберга.

Мари Фредрикссон диагностировали опухоль головного мозга в 2002 году, но к 2009-му она пошла на поправку и с 2010 по 2016 год в составе группы совершила несколько концертных туров по всему миру. В 2016 году врачи ей посоветовали отказаться от дальнейших сценических выступлений.

Ты была по-настоящему уникальным музыкантом и певицей. Ты раскрасила мои чёрно-белые песни самыми красивыми цветами. Ты была прекрасным другом более сорока лет, — написал о ней второй солист прославленного коллектива Пер Гессле.

Roxette признана одной из популярнейших поп-групп, всего продано около 70 млн их пластинок по всему миру.

Как писал NEWS.ru, знаменитая джазовая певица Нэнси Холлоуэй скончалась в возрасте 86 лет у себя дома. Она покинула сцену в 2008 году из-за проблем со здоровьем.