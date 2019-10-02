https://static.news.ru/photo/7311e5b2-e4f4-11e9-82b3-fa163e074e61_660.jpg Карел Готт Фото: Istvan Bajzat/dpa/Global Look Press

Популярный чешский эстрадный исполнитель Карел Готт скончался на 81-м году жизни. В последнее время он страдал от острой лейкемии и находился на амбулаторном лечении в одной из пражских больниц.

Карел Готт умер во сне, в кругу семьи, — сообщила Echo24.cz его жена Иванна Готт.

Проблемы со здоровьем у самого известного чешского исполнителя популярной музыки начались ещё в 2016 году. Однако это не помешало ему в прошлом году выпустить свой последний альбом под названием Ta Pravá. Всего с 1965 года он стал автором почти трёхсот альбомов.

Как писал News.ru, в возрасте 84 лет скончался грузинский композитор Гия Канчели, автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза». Как сообщили грузинские СМИ, он проходил лечение в одной из клиник Тбилиси.