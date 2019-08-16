https://static.news.ru/photo/a2ffcdbe-c0ed-11e9-96a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

Власти Катара проводят эксперимент с целью снижения температуры на улицах в центре Дохи. Для этого асфальт окрашивают в голубой цвет.

Тёмный асфальт притягивает и излучает тепло, в результате чего в летний период температура поднимается до +50 градусов Цельсия. Покраска поможет снизить её на 15–20 градусов, пояснил изданию « Ар-Райя » инженер Саада аль-Досери.

Эксперимент проводится в районе одной из основных достопримечательностей катарской столицы — старинного рынка Сук аль-Вакиф, где нет практически никаких зелёных насаждений. Наблюдение за температурой на покрашенных улицах будет проводиться на протяжении полутора лет.

Ранее News.ru писал, что по данным европейских синоптиков, июль 2019 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений. В ряде стран были зафиксированы температурные рекорды.