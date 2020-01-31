https://static.news.ru/photo/a88ea80e-43b5-11ea-8dc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что Россия должна выдвинуть Украине жёсткие требования из-за ситуации с «вытеснением русского языка». По его словам, данная проблема появилась ещё при президенте Леониде Кучме, а нынешний украинский лидер Владимир Зеленский продолжает начатый курс.

Если спросите меня, что с этим делать, я бы сказал, что Россия должна формулировать жёсткие требования, невыполнения которых влечёт какие-то серьёзные последствия для украинской власти, экономики и так далее, — пояснил Погребинский в интервью газете «Взгляд.ру».

Он добавил, что необходимо обращение в европейские институты, в том числе в суд по правам человека. В такой ситуации Украине придётся считаться с его решениями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила о невыполнении президентом Владимиром Зеленским предвыборных обещаний. По её словам, он обманул избирателей, так и не пересмотрев нормы закона о государственном языке. На Украине произошло разделение детей на три сорта: есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС, и русскоязычные, сказала экс-министр.