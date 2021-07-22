Украинский политолог оценил перспективы возбуждения дела против Зеленского

Открытие уголовного дела о возможной государственной измене украинского президента Владимира Зеленского не будет иметь никаких последствий. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Никаких последствий для Зеленского не будет. Он, по крайней мере пока, контролирует людей, которые принимают решения в ГБР (Государственное бюро расследований Украины. — NEWS.ru), и это просто политическая акция Порошенко и компании, которая ориентирована на следующие выборы и возврат к власти, — считает Погребинский.

Эксперт напомнил, что пятый президент Украины и его сторонники считают, что в срыве операции по задержанию в Минске россиян, якобы связанных с так называемой ЧВК Вагнера, виноват кто-то из близкого окружения нынешнего главы государства. Предположительно, речь идёт о руководителе офиса главы государства Андрее Ермаке.

Погребинский убеждён, что о перспективах этого уголовного дела можно говорить, только когда Зеленский перестанет быть президентом и новая власть будет заинтересована в этом судебном процессе. При этом эксперт считает такое развитие событий маловероятным.

Политолог отметил, что Порошенко конкурирует с Зеленским за право быть первым среди антироссийских политиков. У нынешнего главы Украины более высокий рейтинг, чем у его предшественника. Эксперт считает, что открытие уголовного дело о возможной госизмене не сможет поднять популярность Порошенко.

Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований страны возбудить уголовное дело по возможной госизмене Зеленского.