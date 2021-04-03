Украинский эксперт объяснил санкции против Россотрудничества

https://static.news.ru/photo/8d7786fa-9565-11eb-ae45-96000091f725_660.jpg Фото: A.Savin/wikimedia.org

Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против юридических и физических лиц направлен прежде всего на борьбу с контрабандой, а Россотрудничество и другие российские компании попали под ограничения «по остаточному принципу», считает руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

Сейчас речь идёт не столько о стране-агрессоре, сколько о достаточно непростой, проблемной экономической ситуации на Украине. Россотрудничество и другие российские компании попали под санкции по остаточному принципу. Сейчас акцент делается больше на финансовую сторону, борьбу с контрабандой, — заявил РИА Новости Золотарёв.

Он предположил, что Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом получил сигнал, что финансовой помощи от Вашингтона можно пока не ждать и нужно искать финансовые источники внутри страны.

Это минимум около 4 миллиардов долларов ежегодно, которые идут мимо казны. Главное, чтобы это решение не привело к перераспределению потоков контрабанды и смене смотрящих, — добавил Золотарёв.

Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский привёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о применении санкций против российских компаний. В частности, санкции применены в отношении Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и других предприятий. Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил эту информацию. Таким образом СНБО поддержала внесённые Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года к десяти физическим лицам.

Зеленский в своём видеообращении отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности, заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать «топ-десяткой украинской контрабанды». Каким образом российские компании к этому относятся, не уточняется.