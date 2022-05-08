Украинские военные обстреляли Донецк Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка

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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. По столице Донецкой Народной Республики выпустили четыре крупнокалиберных снаряда, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ведомстве отметили, что обстрел начался в 23:55 7 мая. Город обстреляли снарядами калибром 122 мм.

Петровский район Донецка является самой отдалённой частью столицы республики, он находится на западе города. С момента образования ДНР в 2014 году Петровский район постоянно обстреливался украинскими силовиками.

Ранее стало известно, что Минобороны России сообщило об очередной устроенной киевскими властями провокации в ДНР. В Северске и Серебрянке переодетые в форму российских военных боевики обстреляли частные дома в целях дискредитации ВС РФ. Сопровождали боевиков иностранные журналисты, которые вели фото- и видеосъёмку постановочных «актов мародёрства».