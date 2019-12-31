https://static.news.ru/photo/64bf3f30-2bdc-11ea-9f7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: SecurSerUkraine/facebook.com

Служба безопасности Украины вымогает у родственников задержанных деньги за освобождение и принимает «заказы» на задержания, рассказал Александр Стельникович, освобождённый из украинского плена в рамках обмена в Донбассе 29 декабря. По его словам, сотрудникам СБУ заносят деньги с просьбой посадить в тюрьму «неугодного» человека.

Я находился в тюрьме с человеком, которого «заказали» подобным образом. Он просидел за решёткой два с половиной года, — рассказал Стельникович в интервью Донецкому агентству новостей.

Сотрудники СБУ, по словам бывшего пленного, предлагали родственникам выкупить его, называя суммы от $10 тысяч до $40 тысяч.

Даже если бы и были такие деньги, тяжело поверить, что они нас отпустили бы, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что суды Украины затягивают возбуждение уголовных дел в отношении силовиков, признавшихся в пытках пленных из ДНР и ЛНР.