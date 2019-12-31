https://static.news.ru/photo/10b47f68-2bb9-11ea-815d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Освобождённый в ходе обмена пленными в Донбассе сторонник ДНР Виктор Скрипник рассказал, что суды Украины затягивали возбуждение уголовных дел в отношении силовиков, признавшихся в пытках пленных из ДНР и ЛНР. По его словам, движения по этим делам по-прежнему нет.

Скрипник пояснил, что удерживаемые сторонники республик Донбасса подвергались жестокому обращению, но после того, как их посетили в следственном изоляторе представители ООН и Международного комитета Красного Креста, пытки со стороны украинских силовиков прекратились.

По его словам, пленные осуществляли множество попыток обратить внимание судов на происходящее, что привело к затягиванию дела.

Суды по делу регулярно переносятся. Делается всё необходимое, чтобы следствие не сдвигалось с мёртвой точки, — заявил Скрипник РИА Новости.

Как только командиры Нацгвардии и другие участники издевательств в суде неумышленно признались в преступлениях, а сторона обвинения уже не могла отрицать наличие состава преступления с украинской стороны, следственный процесс начали искусственно тормозить, перестали допрашивать свидетелей и потерпевших, отметил сторонник ДНР.

Скрипник подчеркнул, что обращения по данному факту были направлены в прокуратуру, Госбюро расследований и в правозащитные ведомства.

На каждое наше письмо приходило три отказа.<...> И даже с помощью апелляционных судов мы обязывали прокуратуру возбудить уголовные дела. Дела возбуждались, но опять закрывались. Якобы мы это надумали-придумали, — сказал он.

Все переданные Украиной Донецкой народной республике в рамках обмена пленными люди подвергались пыткам, по словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, писал ранее NEWS.ru.