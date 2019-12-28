https://static.news.ru/photo/9bc1f896-2b15-11ea-8394-fa163e074e61_660.jpg Дарья Морозова Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Все люди, переданные Киевом Донецкой народной республике в рамках обмена пленными, подвергались пыткам, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

По её словам, среди возвращённых пленных не было ни одного человека, который бы не подтвердил, что к нему применялись методы незаконного дознания.

Люди подтвердили, что в отношении них применялись пытки, — цитирует её Донецкое агентство новостей.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. В ДНР и ЛНР вернулись 124 человека, украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре участника обмена пленными в Донбассе смогли за годы нахождения в СИЗО Мариуполя добиться от Киева возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона «Азов».