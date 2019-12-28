https://static.news.ru/photo/ef3b0e1e-2b14-11ea-8c03-fa163e074e61_660.jpg Дарья Морозова Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека непризнанной Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала, что официальный Киев передал ДНР гражданина Белоруссии и восьмерых россиян.

Всего украинская сторона передала 61 человека. Среди них были пять женщин, передаёт Донецкое агентство новостей.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Кремль оценил разницу в подходе к конфликту в Донбассе между бывшим и нынешним президентами Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Пётр Порошенко начал войну, а действующий глава государства Владимир Зеленский строил свою предвыборную программу на обещаниях завершить её.

Последний обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР прошёл 29 декабря. Киеву в рамках процесса самопровозглашённые республики Донбасса передали 76 человек.