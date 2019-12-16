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Без участия России нельзя решить ни один вопрос мировой политики, поэтому вхождение нашей страны в рейтинг самых могущественных стран было вполне ожидаемым. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Это очень естественно. Мощь страны — это не только экономика. В части военной мощи мы по ряду показателей мировые лидеры, — заявил он в беседе с РИА Новости. По его...