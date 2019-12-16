Кремль видит разницу в подходах у бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, предыдущий лидер «начинал войну», а предвыборные обещания нового в первую очередь касались её завершения.
Мы надеемся, что это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдёт свою большую часть пути по минским договорённостям в плане реализации, — отметил он.
Песков добавил, что главное, чтобы Украина придерживалась взятых на себя обязательств по минским договорённостям,
Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе «нереальными» в их текущем виде. Глава внешнеполитического ведомства призвал к адаптации договорённостей к текущим условиям.
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