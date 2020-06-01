Украинская делегация обсудит в Берлине планы по «деоккупации» Крыма

https://static.news.ru/photo/c288b7f0-a44e-11ea-9424-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Украинская делегация планирует визит в Германию для обсуждения планов по Донбассу и «деоккупации» Крыма. Киев намерен также поднять вопрос о выполнении договорённостей саммита в «нормандском формате» и координации действий по преодолению последствий пандемии.

Украину будут представлять министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава офиса президента Андрей Ермак и другие, немецкую сторону — глава МИД Хайко Маас, внешнеполитический советник канцлера Ян Гекер и глава Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауер. Стороны обсудят важные вопросы двустороннего сотрудничества, гуманитарную ситуацию на востоке Украины, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Результаты переговоров будут озвучены на итоговой пресс-конференции. Особо отмечается, что встреча в Берлине будет проходить с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо, в котором осудила действия Киева по прекращению подачи воды на полуостров и призвала принять меры по возобновлению поставок. Поклонская подчеркнула, что канал, являющийся основным источником питьевой воды для населения полуострова, строился не за счёт Украины, а на средства всего Советского Союза.