Украинская авиакомпания приостановила рейсы в Армению

https://static.news.ru/photo/98939234-00ed-11eb-8b70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fly UIA/facebook.com

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» отменяет рейсы в Ереван из-за возникшего конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Центром управления рисками авиакомпании Международные Авиалинии Украины принято решение о временной отмене рейсов в Ереван, — сообщил перевозчик в Facebook.

Уточняется, что решение было принято после анализа рисков специалистами авиакомпании во время вечернего брифинга.

Оценили все возможные риски и решили, что выполнение рейса в Ереван невозможно с разъяснениями относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией, — заявил руководитель авиакомпании Евгений Дыхне.

Перевозчик предоставит необходимую коммуникацию пассажирам рейса, который должен был состояться по расписанию 28 сентября в 17:00, а также окажет им необходимую поддержку. Рейсы «Международных авиалиний Украины» в Баку должны выполняться с 4 октября 2020 года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учётом обновления информации.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась до фазы открытых боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.