Украинец довёл своего 16-летнего сына до истощения из-за «демонов»

В Одессе подросток оказался в больнице после того, как отец довёл его до истощения. У 16-летнего молодого человека диагностировали обезвоживание и дефицит веса, об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.
Состояние мальчика оценивается как тяжёлое, он был госпитализирован 19 июля, к медикам
Он считал, что его больному сыну вместо поддержки специалистов требуется «духовное лечение», выраженное в пищевых ограничениях. Мужчина обратился к врачам только тогда, когда доведённый до истощения парень не смог даже пить воду, — рассказали в полиции.
Украинские правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия, заведено уголовное дело.
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