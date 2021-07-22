Украинец довёл своего 16-летнего сына до истощения из-за «демонов»

Фото: Нацполиция Украины

Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) будет сложно не заметить нарушения, приведённые в обращении России против Украины. Об этом в своём Telegram-канале написала заместитель председателя Общественной палаты непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Екатерина Мартьянова.

По мнению Мартьяновой, Россия действует в рамках международного права и пытается включить все правовые нормы для защиты соотечественников. Украинские власти, которые считали и продолжают считать, что можно безнаказанно сбивать самолёты,...