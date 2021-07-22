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Украинец довёл своего 16-летнего сына до истощения из-за «демонов»

03:15, 23 июля 2021
Фото: Нацполиция Украины
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В Одессе подросток оказался в больнице после того, как отец довёл его до истощения. У 16-летнего молодого человека диагностировали обезвоживание и дефицит веса, об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области. 

Состояние мальчика оценивается как тяжёлое, он был госпитализирован 19 июля, к медикам обратился сам отец подростка.

Он считал, что его больному сыну вместо поддержки специалистов требуется «духовное лечение», выраженное в пищевых ограничениях. Мужчина обратился к врачам только тогда, когда доведённый до истощения парень не смог даже пить воду, — рассказали в полиции.

Украинские правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия, заведено уголовное дело.

Ранее в Казани курьер службы доставки еды получил от клиентки оплату тысячной купюрой, на которой она написала просьбу о помощи. Мужчина вызвал полицию, на месте уже работают сотрудники правоохранительных органов.

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