Жительница Казани написала на купюре просьбу о помощи и заплатила курьеру

Курьер службы доставки еды получил от клиентки оплату тысячной купюрой, на которой она написала просьбу о помощи. Мужчина вызвал полицию, передаёт РЕН ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на место и пытаются попасть в квартиру, где находится женщина.

При этом телеканал «Татарстан 24» уточняет , что сообщение было оставлено не на купюре, а в отдельной записке.

Вызовите полицию. Мне угрожают пистолетом. Удерживают. SOS, — говорилось в тексте.

По информации журналистов, на месте находятся также сотрудники ОМОНа. В пресс-службе УМВД по Казани не прокомментировали ситуацию.

Ранее американская певица Бритни Спирс исполнила на камеру необычный танец. Фанаты певицы сочли танцевальные движения странными, тем более она выступила под хит Bad Guy певицы Билли Айлиш (Billie Eilish). Многие поклонники увидели в движениях звезды просьбу о помощи.

В конце июня Спирс выступила на суде по поводу опеки отца. В первой публичной речи она заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права. Исполнительница отметила, что пять лет её закалывали литием, из-за чего она чувствовала себя «как будто пьяной».