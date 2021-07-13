В необычных танцах Бритни Спирс увидели просьбу о помощи

Американская певица Бритни Спирс исполнила на камеру необычный танец и смутила подписчиков. Соответствующий ролик появился на её странице в Instagram. Многие поклонники увидели в движениях звезды просьбу о помощи.

На размещённых кадрах 39-летняя знаменитость извивается в коротких зелёных шортах на завязках с цветочным принтом, а также в красном кроп-топе, оголяющем её живот. Волосы она собрала в высокий небрежный хвост, а на веки нанесла макияж в стиле smoky eyes.

Фанаты певицы сочли танцевальные движения странными, тем более она выступила под хит Bad guy певицы Билли Айлиш (Billie Eilish).

«Освободите Бритни!», «Красный — это явно знак», «Бритни явно намекает о нужной ей помощи», «Что происходит?», "Ей нужна помощь«,— переживали подписчики.

В конце июня Спирс выступила на суде по поводу опеки отца. В первой публичной речи она заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права. Исполнительница отметила, что пять лет её закалывали литием, из-за чего она чувствовала себя «как будто пьяной».

Кроме того, опекуны и охранники не оставляли Бритни одну, даже когда она была абсолютно обнажённой. Её заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не беременела, и запретили её снимать. Певица призналась, что всё ещё хочет выйти замуж и родить детей, но опекуны запрещают ей это делать. Также Спирс не разрешали сделать перерыв в работе, несмотря на жалобы на усталость.

Ранее сообщалось, что возлюбленный Бритни обхаживает её на Гавайях после всего произошедшего. Молодой тренер познакомился с певицей, когда снимался в её музыкальном клипе Slumber Party в 2016 году. Официально об отношениях пара рассказала в январе 2017-го, и с тех пор они не разлей вода.