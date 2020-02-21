Украина запретила россиянам, которые приезжают для проведения тренингов, въезд в страну на три года. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.
Там отмечается, что мужчина прилетел из Минска с деловой целью по приглашению организации для проведения тренингов. Пограничники установили, что прилетевший сотрудничает с властями и баллотировался в Московскую думу от ЛДПР.
Кроме того, по мнению пограничников, мужчина является специалистом в «вопросах информационной и кибервойны».
Ещё один гражданин РФ, прилетевший из Минска для чтения лекций, как выяснили сотрудники погранслужбы, посещал Крым.
Как ранее писал NEWS.ru, к чувству собственного национального самосознания населения Украины стоит относиться с уважением, однако при этом нельзя забывать об общих корнях. Об этом в разговоре с журналистами сообщил президент России Владимир Путин.
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