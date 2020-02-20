https://static.news.ru/photo/65e7071c-547c-11ea-ab54-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К чувству собственного национального самосознания населения Украины стоит относиться с уважением, однако при этом нельзя забывать об общих корнях. Об этом в разговоре с журналистами сообщил президент России Владимир Путин.

Национальный лидер заявил, что в случае если у значительной части украинского населения сложилось особое национальное самосознание, к этому нужно уважительно относиться.

Следует исходить из реалий, но не забывать, кто мы такие и откуда мы пришли, — цитирует ТАСС главу государства.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудничество России и Украины приведёт к созданию глобального конкурента для ряда стран, для которых такая политическая обстановка является невыгодной. Поэтому два государства «растаскивают». С таким заявлением выступил РФ Владимир Путин.