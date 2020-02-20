https://static.news.ru/photo/10183032-547b-11ea-b14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Сотрудничество России и Украины приведёт к созданию глобального конкурента для ряда стран, для которых такая политическая обстановка является невыгодной. Поэтому два государства «растаскивают». Об этом в разговоре с журналистами сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, к созданию глобального конкурента как на европейской, так и международной арене, приводит любое объединение возможностей России и Украины

Никто этого не хочет, поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать, — цитирует ТАСС Владимира Путина.

Заинтересованные в «растаскивании» РФ и Украины государства российский лидер решил на называть.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин надеется договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским об улучшении отношений между странами.