https://static.news.ru/photo/d29faeba-547a-11ea-be50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин надеется договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским об улучшении отношений между странами.

Надежда умирает последней, есть (такая вероятность — прим. NEWS.ru), — сказал Путин в интервью ТАСС.

Глава РФ также отметил, что Зеленский изменил свою позицию после «нормандского саммита» в Париже о том, что Минские соглашения, по его мнению, необходимо пересмотреть.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елена Мошенец назвала «теоретический» способ провести «местные выборы» в Крыму.