Президент РФ Владимир Путин надеется договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским об улучшении отношений между странами.
Надежда умирает последней, есть (такая вероятность — прим. NEWS.ru), — сказал Путин в интервью ТАСС.
Глава РФ также отметил, что Зеленский изменил свою позицию после «нормандского саммита» в Париже о том, что Минские соглашения, по его мнению, необходимо пересмотреть.
Как ранее писал NEWS.ru, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елена Мошенец назвала «теоретический» способ провести «местные выборы» в Крыму.
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