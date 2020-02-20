https://static.news.ru/photo/bdc96eaa-e0ac-11e9-87d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец назвала «теоретический» способ провести «местные выборы» в Крыму. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ATR.

Она сообщила, что можно создать «точки» для голосования на границе с полуостровом. Однако отметила, что способ носит только «теоретический» характер, а на деле почти невозможен.

Но тут следующий вопрос — что с этим дальше делать? Это очень большой вопрос. Поскольку, что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что, пожалуй, даже невозможно, — процитировали Елену Мошенец РИА Новости.

Она добавила, что пока не видит никаких реальных способов проведения выборов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что зампред думского комитета по международным делам Наталья Поклонская посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому не проводить выборы, а признать Крым территорией РФ и наладить транспортное сообщение, а также открыть воду.