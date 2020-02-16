https://static.news.ru/photo/d13c2948-508f-11ea-9cdc-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киеву пора оставить в покое вопрос о принадлежности Крыма. Об этом заявила зампред думского комитета по международным делам Наталья Поклонская, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о проведении выборов на полуострове.

Властям Украины следует провести референдум, спросив мнение народа, как жить дальше и нужно ли продолжать войну в Донбассе, считает Поклонская.

Или, может быть, люди хотят мира и добрососедских отношений с Крымом — наладить транспортное сообщение, открыть воду, — цитирует депутата РИА Новости.

Поклонская предположила, что украинский лидер и сам не верит в свою риторику относительно Крыма, но не может сменить её из-за националистов. По её мнению, Зеленскому необходимо восстановить доброе имя Украины. Признание российского статуса Крыма станет одним из шагов к этому.

Желание провести местные выборы в Крыму в 2020 году Зеленский высказал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Как писал NEWS.ru, замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин сравнил эту идею с объявлением России войны. Он раскритиковал украинского лидера за непонимание последствий, к которым могут привести подобные высказывания.