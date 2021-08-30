Украина обвинила представителей ДНР в нарушении перемирия

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков обвинил представителей самопровозглашённой Донецкой народной республики в нарушении перемирия. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Только Украина выполняет свои обязательства, действительно придерживается достигнутого в Минске. Но мы точно не будем молчать и будем защищать себя и своих военнослужащих и граждан, которые сегодня вынуждены жить в таких условиях, — заявил Разумков.

По его словам, в минувшую субботу, 28 августа, украинские военные зафиксировали 18 выстрелов, произведённых по их позициям в городе Авдеевка. Также сообщается о 10 пострадавших среди бойцов украинской армии. Разумков добавил, что все раненые военные проходят лечение и их жизни ничего не угрожает, при этом подчеркнув, что Украина задействует все имеющиеся у них ресурсы армии для прекращения обстрелов на границе с ДНР.

Ранее представитель ДНР сообщил о том, что жертвами обстрела украинских силовиков стали двое детей.

Военная операция на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года, когда часть районов Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новым властям в Киеве и образовали самопровозглашённые народные республики. По последним данным ООН, за годы конфликта жертвами стали около 13 тысяч человек.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).