Двое детей ранены в ДНР в результате обстрела украинских силовиков

Двое детей ранены в Горловке в результате обстрела со стороны украинских силовиков в ДНР. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашённой республики, пишет РИА Новости.

Украинские силовики вечером 28 августа обстреляли из миномётов и артиллерии окраины города.

В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранены двое детей, — заявил официальный представитель ДНР.

Получила контузию семилетняя девочка, 10-летний мальчик — осколочное ранение лопатки. Дети госпитализированы в больницу.

Кроме того, обесточены 10 трансформаторных подстанций в посёлке шахты имени Ленина. На данный момент посёлок полностью лишён энергоснабжения, уточнил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена в 40 км у линии соприкосновения, город регулярно подвергается обстрелам. До начала конфликта в населённом пункте проживали порядка 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который перестал работать с началом боевых действий в Донбассе.

Ранее сообщалось, что посёлок Широкая Балка на окраине Горловки был обстрелян украинскими военными из миномётов. В общей сложности силовики выпустили по территории республики десять мин калибра 82 миллиметра.