В ДНР заявили об обстреле Горловки из миномётов

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Дворцовые помощники королевы Великобритании Елизаветы II призвали герцога и герцогиню Сассекских отказаться от своих титулов после последнего «позорного нападения» принца Гарри на королевскую семью. Как пишет Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных придворных, они резко осудили продолжающиеся нападения пары на членов семьи.

Более того, во дворце поведали о растущем чувстве «недоумения и предательства» у родни Гарри. Они особенно возмущены «шокирующей» критикой Гарри родительских навыков принца Чарльза и, как следствие, королевы и покойного...