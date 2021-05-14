В ДНР заявили об обстреле Горловки из миномётов

Посёлок Широкая Балка на окраине Горловки был обстрелян украинскими военными из миномётов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) в совместном центре по контролю за прекращением огня (СЦКК).
Он уточнил, что в общей сложности силовики выпустили по территории республики десять мин калибром 82 миллиметра. Данных о пострадавших в результате обстрела представитель ДНР не привёл.
Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма, — отметил он.
Горловка располагается севернее Донецка, у линии соприкосновения. Населённый пункт подвергается обстрелам регулярно.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Петровский район Донецка в День памяти и примирения (8 мая). В результате погиб один мирный житель в возрасте 82 лет. Кроме того, сгорел жилой дом, получили повреждения ещё несколько домов, а также здание школы и автомобиль.
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