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В ДНР заявили об обстреле Горловки из миномётов

09:20, 16 мая 2021
Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Посёлок Широкая Балка на окраине Горловки был обстрелян украинскими военными из миномётов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) в совместном центре по контролю за прекращением огня (СЦКК).

Он уточнил, что в общей сложности силовики выпустили по территории республики десять мин калибром 82 миллиметра. Данных о пострадавших в результате обстрела представитель ДНР не привёл.

Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма, — отметил он.

Горловка располагается севернее Донецка, у линии соприкосновения. Населённый пункт подвергается обстрелам регулярно.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Петровский район Донецка в День памяти и примирения (8 мая). В результате погиб один мирный житель в возрасте 82 лет. Кроме того, сгорел жилой дом, получили повреждения ещё несколько домов, а также здание школы и автомобиль.

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