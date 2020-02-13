Украинские власти обсудили с представителями НАТО и ООН возможность проведения переписи населения на неподконтрольных Киеву территориях с помощью спутниковой съёмки. Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет. Он напомнил, что подобная методология применялась и в Афганистане. Впрочем, в экспертной среде напоминают, какие проблемы вызвала перепись населения в Исламской Республике при помощи спутников.

Дубилет рассказал о встрече с международными специалистами, которые будут помогать проводить «заочную» перепись населения в Крыму и в Донбассе.

Это очень сложный проект. Они проводили подобный проект в Афганистане, — заявил министр. — Они пытались через спутниковые съёмки и другие слои информации понять хотя бы приблизительное количество населения.

Так Дубилет ответил на вопрос, реально ли провести перепись населения на неподконтрольных официальному Киеву территориях с помощью спутниковой съёмки. По словам министра, без международной помощи украинское руководство не сможет провести эту кампанию.

Пока не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или через какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях, — признал он.

Спутниковая съёмка и технология дистанционного зондирования действительно были применены в Афганистане для исследования в 2018 году. Оно было проведено при участии Национальной статистической службы и профинансировано западными государствами и ооновскими структурами. Тогда перепись выявила существенные изменения в этническом составе страны. Считалось, что подобная методика хороша при картографировании и геодезических работах, однако в Исламской Республике её было решено использовать на фоне многочисленных проблем с безопасностью в провинциях: боевики «Талибана» (группировка запрещёна в РФ) вряд ли бы дали возможность провести полноценное демографическое исследование. Тогда замеры производились на базе различных факторов — например, площади жилых районов, их заселённости, удалённости от города и ночного освещения.

Zakir Mandagar/Xinhua/Global Look Press

Впрочем, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар заявил NEWS.ru о том, что полученные благодаря «спутниковой» переписи результаты вызвали справедливую критику в кабульских политических кругах.

В Афганистане перестали об этом говорить всерьёз после того, как один из местных политиков поставил под сомнение результаты подсчётов и привёл данные о том, что исследователи «посчитали» крупный и мелкий рогатый скот. Омар Нессар директор Центра изучения современного Афганистана директор Центра изучения современного Афганистана

Единственная перепись в независимой Украине была проведена почти 20 лет назад. Тогда численность населения достигала примерно 48,5 млн человек. Очередное демографическое исследование должно было пройти в 2016 году, однако в декабре 2015 года украинское правительство перенесло его проведение на 2020-й. В прошлом году Государственная служба статистики Украины опубликовала демографические подсчёты без учёта неподконтрольных Киеву территорий. Согласно этим данным, население страны с января по август 2019-го сократилось на 177 тыс. человек и достигло почти 42 млн человек. Существенной тенденцией ведомство назвало превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших — 53 родившихся.

Alexander Rekun/Global Look Press

Вероятно, применение афганского опыта на этот раз может сыграть с властями Украины и международными специалистами злую шутку.