Украинские власти обсудили с представителями НАТО и ООН возможность проведения переписи населения на неподконтрольных Киеву территориях с помощью спутниковой съёмки. Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет. Он напомнил, что подобная методология применялась и в Афганистане. Впрочем, в экспертной среде напоминают, какие проблемы вызвала перепись населения в Исламской Республике при помощи спутников.
Дубилет рассказал о встрече с международными специалистами, которые будут помогать проводить «заочную» перепись населения в Крыму и в Донбассе.
Это очень сложный проект. Они проводили подобный проект в Афганистане, — заявил министр. — Они пытались через спутниковые съёмки и другие слои информации понять хотя бы приблизительное количество населения.
Так Дубилет ответил на вопрос, реально ли провести перепись населения на неподконтрольных официальному Киеву территориях с помощью спутниковой съёмки. По словам министра, без международной помощи украинское руководство не сможет провести эту кампанию.
Пока не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или через какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях, — признал он.
Спутниковая съёмка и технология дистанционного зондирования действительно были
Впрочем, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар заявил NEWS.ru о том, что полученные благодаря «спутниковой» переписи результаты вызвали справедливую критику в кабульских политических кругах.
В Афганистане перестали об этом говорить всерьёз после того, как один из местных политиков поставил под сомнение результаты подсчётов и привёл данные о том, что исследователи «посчитали» крупный и мелкий рогатый скот.
Единственная перепись в независимой Украине была проведена почти 20 лет назад. Тогда численность населения достигала примерно 48,5 млн человек. Очередное демографическое исследование должно было пройти в 2016 году, однако в декабре 2015 года украинское правительство перенесло его проведение на 2020-й. В прошлом году Государственная служба статистики Украины опубликовала демографические подсчёты без учёта неподконтрольных Киеву территорий. Согласно этим данным, население страны с января по август 2019-го сократилось на 177 тыс. человек и достигло почти 42 млн человек. Существенной тенденцией ведомство назвало превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших — 53 родившихся.
Вероятно, применение афганского опыта на этот раз может сыграть с властями Украины и международными специалистами злую шутку.
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